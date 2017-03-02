Обвал шахти на Львівщині: наймолодшому загиблому гірнику було 19 років

Про це на місці трагедії заявив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, повідомляється на сайті ЛОДА.

"За попередніми висновками, на шахті відбувся спалах метану. Проте, що стало безпосередньою причиною вибуху, а також винних осіб, які будуть притягнуті до відповідальності, встановить комісія. Вона і надасть кінцеві висновки", - зазначив голова ОДА.

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За його словами, 8 гірників загинули, ще 14 перебувають із різними ступенями опіків у лікарні.

"Ми можемо стверджувати про 8 летальних випадків. Наймолодшому із загиблих було 19 років, а найстаршому - 42. Серед них - начальник дільниці, гірничий майстер та 6 шахтарів", - сказав Синютка.

Він додав, що ще 14 шахтарів перебувають в опіковому відділенні Червоноградської лікарні. Їх загальний стан - середньої важкості. "За необхідності ми готові забезпечити гірникам лікування від опіків за кордоном", - зазначив голова ЛОДА.

Очільник Львівщини наголосив, що на шахті "Степова" здійснювались роботи із відкриття нової лави для збільшення обсягів видобутку.

За його словами, усі шахтарі вже підняті на поверхню, руйнувань всередині шахти не виявлено. На момент вибуху у шахті було понад 100 гірників.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня у Львівській області у селі Глухів Сокальського району пролунав вибух на шахті № 10 "Степова" ВАТ "ЛьвівВугілля".