Координатор блокади "Л/ДНР" заявив про намір перекрити всі сполучення з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив один з ініціаторів акції, другий командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногородський.

«Ми плануємо закрити автомобільні переходи, але там треба додатково підготуватися... Ми будемо зупиняти товарні партії обсягом не менш як фура. Цивільні особи товари для себе можуть возити. Наше завдання перекрити всі переходи до країни-агресора. Зараз ми вирішимо питання з паном Аллеровим (командувач Нацгвардії України Юрій Аллеров — УНІАН) про недопущення силового розгону блокади, і будемо поступово розширюватися», - сказав Виногородський.

Він зазначив, що на сьогодні учасниками акції встановлено два так званих редути на автомобільних трасах в районі Золотого і в районі Бугаса, де вони працюють у режимі спостереження. Аналогічні редути планується встановити на автодорогах у районі Майорська і Волновахи.

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Щодо контролю пропуску товарів через контрольні пункти в'їзду-виїзду, то, за словами Виногородського, поки що учасники акції цим питанням не планують займатися, оскільки через ці пункти йде невелика кількість товару і контролювати цей потік мають силові структури.

Він нагадав, що через лінію розмежування на тимчасово окуповану територію ведуть вісім залізничних переходів, чотири з яких зруйновано, по них вантажі не перевозяться. Три залізничні гілки — Попасна-Луганськ, Бахмут-Горлівка і Костянтинівка-Ясинувата — на сьогодні заблоковані, робочою залишається гілка Щастя-Валуйки, оскільки зі Щастям відсутні інші залізничні сполучення з іншими регіонами України.

У той же час, зазначив він, учасники акції не виключають, що зможуть заблокувати і цю гілку, якщо «пан Ахметов не перестане ганяти через неї сталь, то, очевидно, нам доведеться заблокувати її».