Фірташ стверджує, що не може «фізично» зайти в банк Надра

Співвласник компанії «РосУкрЕнерго» Дмитро ФІРТАШ заявляє, що на сьогодні юридично не є власником банку «Надра».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора в ефірі телеканалу «Інтер».

«Банк «Надра» мною ще не куплений», - сказав Д.ФІРТАШ.

Він уточнив, що на 24 січня призначені збори акціонерів банку, на якому і прийматиметься рішення про входження його до складу акціонерів.

Д.ФІРТАШ уточнив, що, крім того, має бути проведена аудиторська перевірка банку.

«Аудит проводитиметься до травня. І лише в травні я фізично можу зайти в банк», - сказав він.

Як повідомлялося, в грудні минулого року прем`єр Юлія ТИМОШЕНКО звинуватила банк "Надра" у спекуляціях, які привели до падіння курсу гривні. Вона попросила Рахункову палату і Генеральну прокуратуру перевірити діяльність банку "Надра". На її думку, банк "Надра" знаходився в змові з Національним банком для спекуляцій на валютному ринку. Свідченням цього, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, є те, що при виділенні фінансової допомоги банкам, "Надра" одержав суму, що в багато разів перевищує фінансову допомогу іншим банкам.

Як сказала тоді Ю.ТИМОШЕНКО, за банком «Надра» «сьогодні стоїть ФІРТАШ і Секретаріат Президента»

У відповідь на звинувачення Ю.ТИМОШЕНКО бізнесмен Дмитро ФІРТАШ заявив, що подасть до британського суду на прем`єр-міністра.

***У листопаді 2008 року компанія "Group DF" Д.ФІРТАША заявила, що підписала угоду про придбання контрольного пакета акцій банку "Надра".