Генерал оцінив масштаб загрози "русской весны" в Одесі

Згадуючи трагічні події 2 травня 2014 року в Одесі, він заявив, що "діючі органи влади не спрацювали на випередження, хоча інформація про можливі зіткненнях була", пише Обозреватель. Відсутність заходів профілактичного, а "не репресивного характеру" "призвело до тяжких наслідків", переконаний генерал.

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У поточному році Маломуж прогнозує "заходи громадськості, в першу чергу, постраждалих", а також їх опонентів. "Можуть бути певні зіткнення. Окремі групи традиційно виступають, і в ці дні, звичайно, вони спробують організувати якісь акції", - припустив він.

У той же час генерал переконаний в тому, що "глобальним провокаціям" вдасться запобігти, оскільки "зараз правоохоронна система більш чітко контролює ситуацію". "Думаю, що і політичні сили і громадські організації не будуть налаштовані на проведення якихось радикальних дій", - додав він.

За словами Маломужа, запобігання злочинів з боку "окремих провокаторів" - завдання спецслужб. "Думаю, ті, хто готують, можливо, якісь збройні провокації або процеси, пов'язані з конфронтаційними сценаріями, будуть локалізовані".

"Але глобальних зіткнень ми не очікуємо, тому що в даний момент системних приводів, які б призвели до різкого погіршення ситуації, тим більше стали детонатором глобальних конфліктів, немає", - запевнив генерал.