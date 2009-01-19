Єхануров виношує плани створення українсько-китайського літака

Міністерство оборони України вивчає можливість спільного з Китаєм виробництва нового навчально-бойового літака L-15.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, про це заявив міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, підбиваючи підсумки п’ятиденного візиту української військової делегації до Китайської Народної Республіки.

Як зазначив Ю.ЄХАНУРОВ, українська військова делегація попрацювала дуже активно і виконала всю програму і навіть більше.

“Ми дуже зацікавлені у нарощуванні співпраці з КНР, зокрема, у науково-технічній та військово-технічній галузях. Напрямки співробітництва між нашими державами у військово-технічній та військовій сферах, які ми раніше не вивчали, відтепер будуть реалізовуватися”, - зазначив глава вітчизняного оборонного відомства.

Ю.ЄХАНУРОВ особливо відзначив плідну співпрацю з Китаєм українських авіабудівників. На переконання міністра оборони, ця сфера є одною з пріоритетних напрямків двосторонньої співпраці. Особливо він виділив продуктивну роботу ВАТ “Мотор-Січ” та АНТК ім. Антонова.

На думку Ю.ЄХАНУРОВА, особливо актуально вже постала тема спільного двостороннього виробництва нового літака L-15.

“Ми маємо достатні потужності в Міністерстві оборони для того, щоби реалізовувати подібні проекти. Зараз ми вивчимо технологічні можливості наших авіаремонтних підприємств і проведемо конкретний переговорний процес з представниками Китаю з точки зору можливого виробництва таких навчально-бойових літаків. Це дуже серйозна тема”, - підкреслив міністр.

Говорячи про мету відвідування військово-морської бази Народно-Визвольної Армії Китаю у Шанхаї, глава вітчизняного оборонного відомства зазначив, що зараз Міністерство оборони України працює над програмою “корвет”.

“Ми уважно вивчаємо все те, що є у світі кращого, раціонального і має гарне співвідношення “ціна-якість”. Саме цьому була присвячена ця частинка нашої програми”, - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ, додавши, що хоча Україна свого часу й втратила багато з тих 60% суднобудівних потужностей колишнього СРСР, які дісталися їй у спадок, але залишилися ще і кадри, і наукові інститути, тому зараз триває активний пошук партнерів.

Дуже цікавими і перспективними, на переконання міністра оборони, є можливості співпраці України з КНР за участі підприємств Російської Федерації.

“Думаю, що настав час, коли ми повинні втрьох вести переговори і домовлятися про спільні проекти. Мова тут йде про військово-транспортні літаки, про підготовку офіцерів морської авіації, про виготовлення морських кораблів. Ця тема співпраці, думаю, буде мати майбутнє. Дуже хотілося би, щоби це знайшло розуміння у наших російських колег”, - підкреслив Ю.ЄХАНУРОВ.

Говорячи про питання розвитку військово-технічного співробітництва між двома державами в контексті проголошення Україною курсу на інтеграцію в НАТО, Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що китайські колеги з розумінням ставляться до цього.