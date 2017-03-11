Обвал шахти на Львівщині: сім'ям загиблих і постраждалим шахтарям виплатили 1,78 мільйона

Як повідомив УНІАН т.в.о. директора департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Віктор Степанюк, по 100 тис. грн виплатили 8 родинам загиблих гірників, по 60 тис. грн перерахували 9 тяжкопораненим гірникам, по 40 тис. – 8 шахтарям, які зазнали травм середнього ступеня тяжкості, а також по 20 тис. грн 6 гірникам із легкими пораненнями.

Загальна сума для виплати одноразової адресної допомоги склала 1 млн 780 тис грн. Гроші виділили з обласного бюджету на сесії Львівської обласної ради 7 березня.

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Як повідомила в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак, станом на 08.00 11 березня в опіковому центрі 8-ї клінічної лікарні Львова залишаються 23 гірника, які постраждали під час вибуху на шахті «Степова». За її словами, усі пацієнти із позитивною динамікою, «найближчим часом частину шахтарів вже можна буде виписувати зі стаціонару для подальшого лікування в амбулаторних умовах».

Як повідомляв УНІАН, 2 березня на шахті №10 ”Степова” об`єднання держпідприємства ”Львіввугілля” стався вибух і обвал гірської породи. Загинули 8 гірників і постраждали більше 20. За попередніми даними, вибух на шахті стався внаслідок займання повітряно-метанової суміші.

3 березня прем`єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Кабінет міністрів виділив 500 тис. грн сім`ям шахтарів, які загинули внаслідок вибуху на шахті. Також зазначалося, що загальний обсяг допомоги становитиме близько 5,05 млн грн, які буде виділено з резервного фонду держбюджету Львівській облдержадміністрації.