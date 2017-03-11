"Службовий транспорт": у Чернігові вертоліт приземлився в центрі міста, щоб забрати генерала (відео)
У Чернігові представників громадськості обурив приліт військового вертольота, який учора приземлився на центральній Красній площі міста.
Як передає кореспондент УНІАН, ця подія викликала хвилю осуду користувачів соцмереж.
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За інформацією місцевого громадського активіста Олексія Француза, вертоліт забрав командувача Військово-повітряних сил ЗСУ генерал-полковника Сергія Дроздова, який брав участь в урочистостях з нагоди 85-ї річниці створення Державного науково-випробувального центру ЗСУ, що пройшли в обласному музично-драматичному театрі.
Активіст у дописі зазначив, що витрати пального для Мі-8 - 0,72 т/година. "Я так розумію, що на фронті наші армійці 100% забезпечені усім необхідним, якщо керівництво дозволяє собі пересуватися таким видом "службового транспорту", - написав Француз. Крім того, він послався на інформацію прес-служби командування ВПС ЗСУ, де заявили про випробувальний політ військового вертольота.
У регіональному медіа-центрі ЗСУ чернігівським журналістам повідомили, що вертоліт здійснював плановий політ. Зранку головнокомандувач ВПС приземлився на аеродромі у Півцях (колишній військовий аеродром поблизу Чернігова), адже вивчаються перспективи відновлення діяльності цього аеродрому. Потім командувач брав участь в урочистостях. Для приземлення вертольота на центральній площі міста були вжиті необхідні заходи безпеки, зокрема, рух транспорту Красною площею тимчасово припинено.
"За своїм рангом у командувача гелікоптер МІ-8 – це службовий транспорт", - прокоментували у медіа-центрі.