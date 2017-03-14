Хвилина мовчання, квіти та урочисте шикування: у Києві відзначили День українського добровольця (фото, відео)

18:48, 14 березня 2017
Суспільство
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Загиблих добровольців вшанували також хвилиною мовчання.

Загиблих добровльців вшанували хвилиною мовчання / фото УНІАН

Урочисте шикування, покладання квітів до меморіалу Небесної Сотні, гімн та хвилина мовчання в пам'ять про загиблих.

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На головній площі столиці для вшанування пам’яті загиблих прийшли і бійці батальйону НГУ імені Сергія Кульчицького.

Добровольці зазначають, що наразі ніхто не знає, як правильно святкувати цей день.

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Теги: #Київ#гімн#День добровольця