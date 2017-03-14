Хвилина мовчання, квіти та урочисте шикування: у Києві відзначили День українського добровольця (фото, відео)

Урочисте шикування, покладання квітів до меморіалу Небесної Сотні, гімн та хвилина мовчання в пам'ять про загиблих.

Читайте такожВ Україні сьогодні вперше відзначають День добровольця

На головній площі столиці для вшанування пам’яті загиблих прийшли і бійці батальйону НГУ імені Сергія Кульчицького.

Добровольці зазначають, що наразі ніхто не знає, як правильно святкувати цей день.