Завтра Україна й Росія спробують поділити Азовське й Чорне море

21-22 січня у Києві відбудуться українсько-російські консультації щодо розмежування Азовського і Чорного морів та Керченської протоки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, українську делегацію очолить Віктор КИРИК – голова делегації України для участі у переговорах з Російською Федерацією щодо розмежування Азовського та Чорного морів, а також Керченської протоки, російську – посол з особливих доручень МЗС РФ Олександр ГОЛОВІН.

Під час консультацій буде продовжено роботу щодо узгодження лінії українсько-російського державного кордону в Азовському морі.

Українська та російська делегації обговорять питання щодо лінії державного кордону у Керченській протоці та продовжать роботу над проектами документів, що стосуються цієї проблематики.

У ході переговорів також розглядатимуться питання щодо розмежування територіальних морів, континентального шельфу і виключних (морських) економічних зон у Чорному морі та про підготовку проектів двосторонніх угод щодо співробітництва в галузях судноплавства, рибальства, захисту морського середовища та екологічної безпеки в Азовському морі та Керченській протоці.