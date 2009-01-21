Фондові біржі США зустріли нового Президента обвалом індексів

Торги на американських фондових біржах 20 січня, в день вступу на посаду нового Президента країни, закрилися різким зниженням основних показників:

- індекс Dow Jones втратив 4,01 відсотка і закінчив сесію на позначці в 7949,09 пункта;

- високотехнологічний Nasdaq спустився на 5,78 відсотка до 1440,86 пункта;

- показник широкого ринку S&P 600 - на 5,28 відсотка до 805,22 пункта.

Падіння біржових показників, зазначають експерти, пов`язане з обвалом акцій найбільших банківських установ США. Зокрема, акції банків Citigroup, Bank of America і JPMorgan Chase подешевшали на 19, 28 і 20 відсотків відповідно, що, своєю чергою, викликало побоювання інвесторів щодо можливої націоналізації всього банківського сектора країни.

Лента.ру