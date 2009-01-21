Ціна на газ для України поквартально

НАК "Нафтогаз України" заявляє, що закупівельна ціна природного газу для України в другому кварталі становитиме 270 дол. за тис. куб. м, у третьому кварталі - 219 дол. за тис. куб. м, у четвертому кварталі - 162 дол. за тис. куб. м.

Про це сказав заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Володимир ТРИКОЛІЧ в ефірі Першого Національного каналу у вівторок увечері. (УНІАН: згідно з домовленостями "Нафтогазу" і "Газпрому" від 19 січня 2009 року, в першому кварталі ц.р. ціна на газ для України становитиме 360 дол. за тис. куб. м.)

За словами В.ТРИКОЛІЧА, з урахуванням викуплених 11 млрд. куб. м газу, вже закачаних в українські сховища, за ціною 167 дол. за тис. куб. м, середньорічна вартість палива для України становитиме 228-229 дол. за тис. куб. м.

Також він зазначив, що формула розрахунку ціни на газ прив`язана до вартості мазуту і газойлю.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що середньорічна ціна на природний газ для України на 2009 рік становитиме 228,8 дол. за тис. куб. м.

19 січня в Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, був підписаний договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки. Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м.

Українська сторона, в свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.

Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг постачання газу в Україну в 2009 році складе 40 млрд. куб. м.

З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.