На Донбас прибув 62-й "гумконвой" РФ, українська сторона здійснила спостереження

Переміщення Росією 62-го «гуманітарного конвою» на окупований Донбас відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та українського законодавства, йдеться у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби України.

Читайте такожРосія у складі "гумконвою" відправила на Донбас військову машину

У відомстві заявили, що сьогодні вранці російська сторона вчергове в односторонньому порядку здійснила оформлення так званого «гумконвою».

"Оскільки переміщення т.з. «гумконвою» відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій", - підкреслили у ДПСУ.

"Загалом з 5.45 до 6.45 через російські пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони т.з. «гумконвою» у складі 40 автомобілів. Вантажівки перевозили переважно нібито дитяче харчування", - додали у відомстві.