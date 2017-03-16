Росія відправила 62-й "гумконвой" на окупований Донбас

Російська Федерація відправила на окуповані території Донбасу 62-й «гумконвой». Про це повідомляється на сайті МНС Росії.

Колона висунулась в ніч на 16 березня. Зазначається, що колона складається із 40 автомобілів.

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"Перед прибуттям на державний кордон, колона розділиться на дві частини. Одна з них пройде на пункт пропуску "Донецьк", друга - на "Матвєєв Курган" для проходження необхідних митних процедур у відповідності з міжнародним законодавством по доставці гуманітарних вантажів",- йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, попередній 61-й, «гуманітарний конвой» МНС Росії вторгся на окупований Донбас 28 лютого.

На шляху прямування розділилася на дві частини: одна з них прибула на пункт пропуску «Донецьк», друга – на «Матвєєв-Курган». Зазначається, що «автомобілі заїжджали на контрольно-пропускний пункт з відкритим заднім пологом кузова, перевірили не тільки техніку, але й супровідні документи на гуманітарний вантаж».