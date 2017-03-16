Луценко: справу про пожежу на Грибовицькому сміттєзвалищі передадуть до прокуратури іншої області

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що немає “справи Садового”, є справа про пожежу на сміттєзвалищі, яке обслуговувало комунальне підприємство Львівської міської ради “Збиранка”, де загинуло четверо осіб.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, чи висуватиметься підозра меру Львова Андрію Садовому.

“Було дві версії: підпал - і з цією версією активно виступав Львівський міський голова Садовий, і самозаймання через недотримання технології”, - сказав Луценко.

За його словами, фактично відразу після пожежі було призначено експертизу в Харкові - задля об'єктивності висновків. Близько двох тижнів тому харківські експерти, як зазначив керівник ГПУ, надали висновок, у якому йдеться, що це був не підпал, а було самозайманням через недотримання технології утримання комунального підприємства.

“Постає питання відповідальності службових осіб: як самого комунального підприємства - їм (посадовцям КП) вже оголошена підозра, так і їхніх безпосередніх керівників у Львівській міськраді. Хто ці безпосередні керівники - зараз має встановити слідство”, - сказав генпрокурор.

Луценко також повідомив, що з огляду на “звинувачення про якісь політичні аспекти у цій справі” вчора він ухвалив рішення, що цю справу “заберу із Львівської обласної прокуратури і передам в іншу область, наприклад, Рівненську, яка завершить слідство і встановить правові підстави для оголошення підозри тій посадовій особі, яка не відреагувала на листи комунального підприємства про фінансову допомогу, аби уникнути трагедії”.

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Луценко також зазначив, що, ймовірно, ця службова особа має нести відповідальність за статтею “службова недбалість”, яка також обтяжуватиметься фактом загибелі людей.

“Чи буде оголошена підозра Садовому, його заступнику, начальнику управління, начальнику відділу - я зараз сказати не можу. І прошу не запускати чутки, що Луценко готується вручити підозру Садовому. Луценко дав команду вручити підозру тій посадовій особі міської ради, яка згідно своїх повноважень мала зреагувати на критичну ситуацію на “Збиранці””, - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова спалахнула масштабна пожежа. В ході гасіння стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників і еколог Львівського комунального підприємства "Збиранка". 31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими. Тіло комунальника досі не знайдено.

Підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей на сміттєзвалищі, було оголошено, зокрема, директору ЛКП «Збиранка», його заступнику, а також начальнику полігону.