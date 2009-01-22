Екватор міжбанку: долар подешевшав до 7,83/7,86 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,8300/7,9450, на 11.00 звузився спред - 7,8400/7,9200, а на 12.00 - знизилися до 7,8300/7,8600 грн. за 1 долар.

Як повідомили УНІАН у фінансовій компанії «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2360/0,2420 грн., а на 11.00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2365/0,2410, і на 12.00 встановилися на таких позначках 0,2375/0,2400.

У Росії курс долар-рубль упав, і на 12.00 встановився на рівні 32,6605 (-0,2095).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3010/1,3012, і на 12.00 зросли 1,3048/1,3050.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями 10,1845/10,3400, на 11.00 ціни склали 10,2290/10,3395, а на 12.00 пішли вниз 10,2025/10,2715.