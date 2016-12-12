В окупованому Криму школяр розплакався, почувши гімн України на уроці (відео)

Відповідний відеозапис опублікований на YouTube-каналі Barak Obamovich.

Читайте також"Горлівка - це Україна": в соцмережах розповіли про патріотичну витівку школярів окупованого міста

На відео видно, як під час уроку заграв гімн України. Його включили віддалено через веб-камеру.

Потім один з учнів почав плакати й залишив клас.

Як повідомляв УНІАН, в окупованому Торезі на святі Дня знань пролунав гімн України, бойовики пообіцяли "серйозні наслідки" винним.