В окупованому Криму школяр розплакався, почувши гімн України на уроці (відео)
10:41, 12 грудня 2016Суспільство
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В одній зі шкіл окупованого Криму учень розплакався, коли почув гімн України.
Відповідний відеозапис опублікований на YouTube-каналі Barak Obamovich.
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На відео видно, як під час уроку заграв гімн України. Його включили віддалено через веб-камеру.
Потім один з учнів почав плакати й залишив клас.
Як повідомляв УНІАН, в окупованому Торезі на святі Дня знань пролунав гімн України, бойовики пообіцяли "серйозні наслідки" винним.
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