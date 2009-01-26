Гендиректор «Артеку» в реанімації з серцевим нападом

Генеральний директор Міжнародного дитячого центру «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ госпіталізований до київської клінічної лікарні «Феофанія».

Про це повідомила газеті «Новая» керівник інформаційної служби МДЦ «Артек» Олена МЕХ. За її словами, у Б.НОВОЖИЛОВА сьогодні вранці стався серцевий напад. Зараз він перебуває в реанімації кардіологічного відділення лікарні.

Нагадаємо, керівництво дитячого центру нещодавно заявило, що в державному бюджеті України на 2009 рік не передбачено фінансування на утримання центру. Вже три місяці співробітникам знаменитого на весь світ дитячого табору не платять заробітну плату. Ходять чутки про майбутні масові звільнення. Генеральний директор минулого тижня пішов на крайні заходи - оголосив голодовку.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня генеральний директор Міжнародного дитячого центру “Артек” Б.НОВОЖИЛОВ заявив про постійні спроби захоплення земель міжнародного дитячого центру, ринкова вартість яких становить близько 1 млрд. доларів.

«Одним з найбільш критичних питань, пов`язаних з “Артеком”, є земля. Всі, і особливо можновладці, знають, що таке кримська земля, яка, насправді є золотою. І жодна криза не вплине на її вартість”, - зазначив Б.НОВОЖИЛОВ.

Він повідомив, що, за ринковою оцінкою, вартість 208 га землі, на яких розташований “Артек”, становить близько 1 млрд. доларів.

«Враховуючи те, що в Криму продано майже всю берегову зону, зокрема навколо “Артека”, за земельні ресурси центру останні два роки ведеться справжня війна, зокрема, з владою Гурзуфа», - сказав гендиректор. У зв`язку з цим він повідомив, що за два роки відбулося 600 судових засідань, пов`язаних із земельними питаннями дитячого центру. “На сьогоднішній день нам вдалося відстояти територію унікального дитячого центру світового рівня. Але дієвої підтримки в цій боротьбі з боку відповідальних державних органів, зокрема прокуратури, керівництво “Артека” не має. Тому спроби відрізувати шматочки центру не припиняються досі”, - зазначив Б.НОВОЖИЛОВ.

19 січня Б.НОВОЖИЛОВ на знак протесту оголосив голодовку.