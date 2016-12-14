В одеській Затоці чиновники незаконно роздали землі на 15-20 мільйонів доларів - Нацполіція

Про це заявив заступник глави Національної поліції України – начальник Департаменту захисту економіки Ігор Купранець, повідомили УНІАН у прес-службі Нацполіції.

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«За нашою інформацією на сьогодні, було роздано землі, ринкова вартість якої 15-20 мільйонів доларів», – сказав Купранець, додавши, що слідчі аналізують зібрані докази та проводять досудове розслідування у межах відкритих кримінальних проваджень.

Як повідомлялося, 10 грудня поліція провела у Затоці масштабну спецоперацію з припинення діяльності ОЗУ, до складу якого входили чиновники місцевих органів влади, місцеві судді, прокурори, працівники СБУ та Нацполіції. Угруповання займалося махінаціями із землею в курортній прибережній зоні.