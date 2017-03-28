У парку Запоріжжя повісився військовий – ЗМІ
10:44, 28 березня 2017Суспільство
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У загиблого в кишені знайшли посвідку учасника бойових дій.
У кишені чоловіка знайшли посвідку учасника бойових дій / dnl.com.ua
У Запоріжжі сьогодні вранці повісився військовий. Самогубство учасник бойових дій вчинив у парку Перемоги. Про це повідомляє depo.Запоріжжя з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Повідомляється, що випадкові перехожі побачили в парку біля дерева тіло чоловіка, приблизно 30 років, з мотузкою на шиї, без ознак життя. На місце події викликали поліцейських і медиків. Лікарі лише констатували смерть чоловіка.
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У загиблого в кишені знайшли посвідчення учасника бойових дій.
Нагадаємо, раніше у Кропивницькому знайшли мертвим бійця АТО. Військовому було 29 років і він покінчив життя самогубством.
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