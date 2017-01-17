У Кропивницькому знайшли тіло бійця АТО, який вчинив самогубство – ЗМІ

У Кропивницькому знайшли мертвим бійця АТО. Про це повідомляє «Кіровоградська правда» з посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що військовому було 29 років і він покінчив життя самогубством.

"Вкоротив собі віку боєць третього окремого полку спецпризначення 29-річний Євген Новоселов", - наводить слова джерела видання.

Як пише видання, трагедія сталася сьогодні вранці у парку Космонавтів, де молодий чоловік повісився. Оглянувши тіло військового, медики не виявили жодних видимих тілесних ушкоджень.

Товариш покійного розповів, що Євген повинен був їхати на схід на ротацію. Зранку мав отримати зброю.

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«Але в розташування не прийшов. Йому телефонували, проте він не відповідав. Він служив більше восьми років, на бойові позиції ходив, стільки екстремальних ситуацій пройшов в АТО… Ніколи не відступав. Хороший хлопець. Не знаю, що в нього сталося, чому він на таке пішов», – розповів співслужбовець.

Видання також зазначає, що у поліції факт смерті бійця підтверджують, втім не коментують. Утримуються від коментарів і в третьому окремому полку спецпризначення.

У бійця залишились дружина та трирічний син.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 грудня стало відомо про самогубство військовослужбовця у Чернівецькій області.

Раніше, у Полтавській області поліція виявила тіло 26-річного капітана Збройних сил України з вогнепальним пораненням.