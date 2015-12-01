На блокпості у Краматорську затримано дізнавача бандформування "СВД Беркут"

На блокпості у Краматорську поліцейські затримали дізнавача бандформування "СВД Беркут". «Колегу» правоохоронці виявили під час перевірки за розшуковими базами.

Як повідомляє Відділ комунікації Донецької області, виявилося, що колишній правоохоронець, пенсіонер МВС у 2014 році вступив до лав незаконних збройних формувань та працював в «органах дізнання». В обов’язки чоловіка входило опитувати людей, яких затримував на вулицях Донецька так званий «патруль СВД Беркут».

Затриманий був доставлений до Краматорського відділу поліції. 57-річний мешканець м. Донецька прямував до своїх рідних, які мешкають в Краматорську, та не очікував, що про кримінальну сторінку його біографії вже відомо співробітникам карного розшуку поліції Донеччини.

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Раніше чоловік працював в обласному управлінні міліції, звідки в 1995 році пішов на пенсію. Весь цей час він займався своїми справами, а окупація стала приводом розпочати новий виток кар’єри.

«Наприкінці липня 2014 року один зі знайомих, який на той час очолив «відділ дізнання» в громадській організації «Союз ветеранів Донбасу «Беркут», запропонував пенсіонеру приєднатися до них та деякий час попрацювати дізнавачем.

Чоловік погодився, і йому було виділено окремий кабінет, в якому він здійснював «перевірку» доставлених за адміністративні та кримінальні правопорушення громадян», – йдеться в повідомленні.

Матеріали перевірок, які стосувалися бойовиків, передавалися до «військової поліції ДНР», відносно цивільних - до «прокуратури ДНР», а самих затриманих чоловік доставляв до різних «органів» для проведення «слідчих дій».

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Таким чином за три тижні він опитав близько 50 людей. За словами дізнавача, вони були затримані за дрібні злочини – хуліганство, крадіжки.

Затриманим озвучували статті українського Кримінального кодексу, однак насправді жодні закони не працювали. В окупації панувала сила зброї.

За словами колишнього учасника НЗФ, співробітники «органів дізнання» під час опитувань використовували до затриманих громадян недозволені методи та фізичне насильство, простіше кажучи – били та катували.

«Такого вже давно не було, я був не згоден з цими методами роботи з людьми, тому відмовився далі надавати їм допомогу», - зазначив чоловік.

«Грошей за роботу він не отримав. Наразі з учасником НЗФ працюють слідчі. Проводяться заходи щодо перевірки його діяльності у лавах незаконних збройних формувань», – повідомили в поліції.