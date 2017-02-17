На Харківщині засудили бойовика "ДНР", який підвозив терористам зброю та боєприпаси

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на керівника місцевої прокуратури Олексія Медяника.

За його відомостями, цього тижня на вимогу Лозівської місцевої прокуратури Лозівський міськрайонний суд Харківської області визнав винним 40-річного чоловіка , який воював на боці «ДНР», за ч. 1 ст. 263 (незаконне носіння, зберігання, придбання зброї) та ч. 2 ст. 260 (участь у збройних формуваннях, не передбачених законом) Кримінального кодексу України.

Прокуратура у суді довела, що безробітний чоловік, починаючи з березня 2016 року, протягом чотирьох місяців брав участь у діяльності незаконних збройних формувань на території міст Сніжне та Горлівка Донецької області.

Читайте такожУ ГПУ назвали причини затягування розгляду справ про злочини проти Майдану

«Чоловік був призначений рядовим першого корпусу підрозділу незаконного формування «Зоря». Від бойовиків отримав автомат Калашникова з набоями, дві гранати (РГД-5), а також формений одяг і військове спорядження. В його функції входили доставка терористам зброї та боєприпасів. Під час їх розвантаження чоловік вкрав 12 патронів до вогнепальної зброї та привіз їх додому. Вони і були виявлені та вилучені у листопаді 2016 року під час обшуку в квартирі, де проживає зловмисник», - зазначив Медяник.

На суді зловмисник повністю визнав свою вину. Мешканця міста Лозова засуджено до 3 років 1 місяця позбавлення волі.