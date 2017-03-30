Учасниця АТО про інцидент з маршрутником у Дніпрі: хочу, щоб цей випадок став показовим

Дівчина-учасниця АТО Марія Ковальчук, хамство на адресу якої стало причиною звільнення водія маршрутки, розповіла подробиці інциденту.

У коментарі виданню «Дніпро вечірній» учасниця АТО сказала, що їй потрібно було проїхати було всього дві зупинки.

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«Водій сказав, що бере пасажирів з такими пільгами тільки тоді, коли є місця. Я відповіла йому, що вільні місця є. Після паузи він знову завів розмову: мовляв, а звідки у тебе цей папірець? Я відповіла, що я і такі, як я, ці папірці заслужили. На що водій заявив: «Та якщо Вова зайде сюди з танками, він підітреться такими папірцями!», далі в тому ж дусі. Після того, як я вийшла з маршрутки, зв'язалася з сестрою загиблого в 2014 році героя – Антона Жукова, мати якого теж стикалася з подібною ситуацією (її ображали в маршрутці). Таміла приїхала, і ми вирушили в глухий кут 155-ї, дочекалися того маршрутника, хотіли його сфотографувати, але він закрив обличчя. Зняли тільки машину. Дякуємо тим, хто допоміг добитися справедливості: хам звільнений, мені прислали фото наказу, а я хочу, щоб цей випадок став показовим. Адже і я, і мої товариші не раз стикалися з тим, що маршрутники не хочуть везти нас по пільгах, хоча на таких, як ми, не встановлено ліміту пасажирів», – розповіла Марія.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі водій маршруту № 155 на пред'явлення дівчиною посвідчення учасника бойових дій для безкоштовного проїзду відповів неадекватною реакцією, видавши монолог сепаратистського змісту. Зокрема, він звинуватив дівчину «розпалюванні війни» і заявив, мовляв, якщо б Путін захотів, «він давно був би тут, приїхав би на танках».

Пізніше стало відомо, що водій був звільнений.