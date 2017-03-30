У Дніпрі відкрили безкоштовний магазин для сімей загиблих і поранених бійців АТО
18:09, 30 березня 2017Суспільство
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Принести речі для сімей Героїв може кожен.
Фото: litsa.com.ua
У Дніпрі працює магазин для сімей загиблих і поранених бійців. Всі товари можна придбати безкоштовно.
Про це написала на своїй сторінці соціальної мережі Facebook волонтер Марія Кузьмінська.
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Волонтери також допоможуть родинам, де чоловік воює, а його дружина вагітна або няньчить немовляти.
Принести речі для сімей Героїв може кожен. Зараз волонтери просять верхній одяг і взуття. «Все інше (в хорошому стані) не раніше кінця квітня», – написала Марія Кузьмінська.
Щоб відвідати магазин, потрібно попередньо записатися.
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