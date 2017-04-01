Росія може взяти участь у Євробаченні-2017 - Кириленко (відео)

Росія може взяти участь у конкурсі Євробачення-2017 Києві, якщо представить учасника, який не порушував закону України. Про це віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко заявив в ефірі "Українського радіо".

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"Я можу ще раз повторити, що Росія може взяти участь у Євробаченні-2017 в Києві, але якщо учасник буде такий, який не порушував українське законодавство. І, я думаю, точно таке рішення прийняла б Франція, Німеччина, Великобританія, Польща або будь-яка інша країна - член Європейської мовної спілки. А вимагати від України безпрецедентних рішень на догоду Росії і, порушуючи власне законодавство й, до речі, норм міжнародного права - безпрецедентно й неприйнятно", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня СБУ заборонила в'їзд на територію України Самойловій терміном на три роки. За словами керівника Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олени Гітлянскої, "рішення прийнято на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України".

Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті "Світ спорту і добра" в окупованому Росією Криму.

Генеральний директор Європейського мовного союзу (EBU) Інгрід Делтенре пригрозила Україні санкціями через недопуск Самойлової на конкурс.