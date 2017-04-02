До прибирання Балаклії після вибухів долучилися рятувальники

1 квітня рятувальники Харківщини спільно з представниками місцевих комунальних служб почали генеральне прибирання міста Балаклія, повідомляє прес-служба МВС.

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"Зокрема, на прибудинкових ділянках, дахах житлових будинків організоване вивезення будівельного сміття, рештків віконних рам та шиферу, прибирається навколишня територія", - йдеться в повідомленні.

Загалом до прибирання залучені 304 особи та 18 одиниць техніки, з яких 104 рятувальника та 8 одиниць техніки з ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня на складі Міністерства оборони в місті Балаклія (Харківська область) почали вибухати боєприпаси і розгорілася пожежа. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію.

Тоді ж Державне підприємство з обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") тимчасово закрила небо для польотів в радіусі 40 кілометрів від місця пожежі на військовому складі.

Через вибухи були евакуйовані майже 20 тисяч жителів довколишніх населених пунктів. В результаті розривів снарядів загинула одна жінка, ще 5 осіб отримали поранення.

24 березня пожежу було загашено, але окремі осередки тління залишалися до 26 березня. Станом на ранок 27 березня територія Балаклеї та дев'яти прилеглих населених пунктів була очищена від вибухонебезпечних предметів.