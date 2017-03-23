Вибухи на складі боєприпасів у Харківській області: опубліковано фото і відео

На Харківщині поблизу м. Балаклія на військовому складі вночі 23 березня почали вибухати боєприпаси, проводиться евакуація населення із зони можливого ураження.

Читайте такожПід Харковом на військовому складі вибухають боєприпаси, проводиться евакуація населення (відео)

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що пожежа на військових складах у Балаклії Харківської області сталася через диверсію.

У свою чергу у Генштабі ЗСУ заявили, що загиблих та постраждалих внаслідок пожежі не зафіксовано.