Вибухи на складі боєприпасів у Харківській області: опубліковано фото і відео
08:50, 23 березня 2017Інциденти
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Наразі інформації про жертв не надходило.
На Харківщині поблизу м. Балаклія на військовому складі вночі 23 березня почали вибухати боєприпаси, проводиться евакуація населення із зони можливого ураження.
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Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що пожежа на військових складах у Балаклії Харківської області сталася через диверсію.
У свою чергу у Генштабі ЗСУ заявили, що загиблих та постраждалих внаслідок пожежі не зафіксовано.
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