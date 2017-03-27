До Балаклії повернулися евакуйовані через вибухи жителі

До Балаклії повернулися всі евакуйовані через вибухи на військовому арсеналі жителі.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, станом на 20.00 пожеж на території м. Балаклія та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано.

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Місто та прилеглі села у зоні надзвичайної ситуації очищено від вибухонебезпечних предметів.

Відновлено енергопостачання Балаклії та прилеглих населених пунктів (електропостачання с. Яковенкове здійснюється за тимчасовою схемою за допомогою 2 електростанцій ДСНС). На 50% відновлено газопостачання міста.

До штабу з надзвичайної ситуації надійшло 408 заявок щодо виявлення боєприпасів, зокрема 27 березня – 45 заявок. Всього з початку робіт вилучено 1 тис. 466 вибухонебезпечних предметів, зокрема сьогодні – 37.

У зоні надзвичайної ситуації зосереджено угруповання сил загальною чисельністю 2 тис. 63 чол. та 185 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 278 чоловік особового складу та 57 одиниць спеціальної та пожежної техніки.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії внаслідок пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула одна жінка, ще 5 людей зазнали поранень.