У центрі Києва на місці будівельного котловану з'явилося озеро

Ставок із очеретом, дикими качками і навіть лебедями виник за парканом будівельного майданчику на вулиці Антоновича в центрі столиці. Там 6 років тому мала з'явится 30-поверхівка з ТРЦ, квартирами та офісами, але забудовник не враховував, що під землею тече річка Либідь, ідеться в сюжеті ТСН.

Озеро в народі вже назвали "Котлован". Воно займає 4 га землі – 100 метрів завдовжки. Глибина водойми – 6 метрів. "Починаючи з Київської Русі дана місцевість відносилась до заплави річки Либідь. На ній нічого не будували. Кожної весни під час водопілля воно затоплювалось. Там були болота і не придатна для будівництва місцевість", - твердить дослідник київських річок Кирило Степанець.

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Більше сотні років на території розташовувався трамвайний парк. У 2005 році депо перенесли, а землю викупив приватний інвестор. "Наповнений водою котлован – це найкраща ілюстрація того, що в цьому місці будувати небажано", - коментує архітектор Георгій Духовичний. На його думку, зариватися глибоко в землю у центрі Києва вкрай небезпечно – і це головна помилка забудовника. Ґрунтові води все одно знайдуть вихід і будуть нищити споруди навколо.

У столичній мерії кажуть, що забрати землю не можуть, бо територія перебуває у приватній власності, а її цільове призначення – житлове і громадське будівництво. Власнику в КМДА готові допомогти з новим проектом. "Ми маємо територію зі штучною водоймою. Це може бути вдалий громадський чи житловий комплекс, але потрібно коригувати проект", - каже керівник апарату мерії Володимир Бондаренко.

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На ідею зробити з озера паркову зону для відпочинку киян інвестор не пристав. "Це наша справа, щось будемо робити, просто акціонер не вирішив. Зараз складна економічна ситуація", - пояснив представник власника землі. Доки ж тривають вагання, ставком уже цікавляться рибалки. На їх думку, у водоймі може завестися риба.