У Харкові перших весняних призовників відправили на службу до ЗСУ (відео)

На Харківщині більше тисячі юнаків призвали на службу до Збройних сил України.

Як йдеться в сюжеті ТСН, сьогодні зі збірного пункту у Харкові до навчальних центрів вирушили поки 80 новобранців. Цьогоріч свої замовлення на поповнення надіслали ЗСУ та Нацгвардія.

В АТО строковиків не направлятимуть. Хоча серед новобранців Харківщини вже є юнаки, які по закінченню служби планують підписати контракт із армією.

Як повідомляв УНІАН, призовна кампанія цьогоріч триватиме до 30 травня, і в Харківській області планують виконати план щодо призову на 100%.

"1 квітня запрацюють районні призовні комісії, а вже 5 квітня почнуться відправки призовників у навчальні центри, де вони проведуть від півтора до трьох місяців, після чого їх направлять у частини постійної дислокації ЗСУ та інші військові формування", – повідомляв на початку березня військовий комісар Харківського обласного військкомату Юрій Калгушкін.