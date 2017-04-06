На південь Одеської області ввели додаткові сили Нацгвардії

01:26, 06 квітня 2017
Суспільство
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Охорону громадського порядку в регіоні посилили з метою запобігання спроб розхитати складну суспільно-політичну ситуацію.

dumskaya.net

В Болград Одеської області ввели додаткові підрозділи Національної гвардії України у зв'язку з можливими провокаціями, повідомляє Думская.

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Охорону громадського порядку в регіоні посилили з метою запобігання спроб розхитати складну суспільно-політичну ситуацію в районі.

У складі зведеного підрозділу – військовослужбовці-гвардійці з Одеської, Черкаської та Житомирської областей. Вони патрулюватимуть болградські вулиці спільно з поліцією.

Як повідомлялося, в Болграді 28 лютого невідомі осквернили пам'ятник болгарським ополченцям, які загинули в битвах російсько-турецької війни 1877-1878 років.

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Теги: #Нацгвардія#Болград