На південь Одеської області ввели додаткові сили Нацгвардії
01:26, 06 квітня 2017Суспільство
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Охорону громадського порядку в регіоні посилили з метою запобігання спроб розхитати складну суспільно-політичну ситуацію.
dumskaya.net
В Болград Одеської області ввели додаткові підрозділи Національної гвардії України у зв'язку з можливими провокаціями, повідомляє Думская.
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Охорону громадського порядку в регіоні посилили з метою запобігання спроб розхитати складну суспільно-політичну ситуацію в районі.
У складі зведеного підрозділу – військовослужбовці-гвардійці з Одеської, Черкаської та Житомирської областей. Вони патрулюватимуть болградські вулиці спільно з поліцією.
Як повідомлялося, в Болграді 28 лютого невідомі осквернили пам'ятник болгарським ополченцям, які загинули в битвах російсько-турецької війни 1877-1878 років.
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