Під будинком Гонтаревої пройшла акція протесту: активісти розмалювали паркан (фото, відео)

Під будинком голови Національного банку Валерії Гонтаревої пройшла акція протесту, люди вимагали закриття діяльності російських банків і в цілому її відставки. Про це повідомляє "112 Україна".

Зазначається, що учасники акції розмалювали паркан особняка голови Нацбанку, оскільки до них ніхто не виходив.

Зокрема на стінах огорожі намальований знак долара, свиня з російським прапором, написи "Крадійка", "Посіпака", "Вбивця". Біля будинку знаходилось близько десятка людей, які тримали в руках плакат з написом "Вбивця вдавися".

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До людей вийшла Гонтарева, яка повідомила, що питання її відставки залежить від президента і Верховної Ради. "Я пишу заяву на відставку, а не призначаю нікого на своє місце", - зазначила вона, додавши, що їй не соромно за свою роботу.

Після цього Гонтарева сіла в автомобіль і поїхала. Учасники акції залишилися під її будинком.

Як повідомляв УНІАН, глава НБУ Гонтарева заявила про свою відставку.