Фірташ пропонує газову схему на трьох

Україна повинна створити спільне підприємство з російським “Газпромом” і європейськими компаніями, включаючи E.ON AG і GDF Suez SA, для того, щоб гарантувати постачання газу до Європи. Про це український бізнесмен, один із власників компанії «РосУкрЕнерго» Дмитро ФІРТАШ заявив у своєму інтерв`ю агентству Bloomberg.

За його словами, Росія, Україна та ЄС повинні мати рівні частки участі в даному СП.

Крім того, Д.ФІРТАШ запропонував, щоб внеском України в спільне підприємство стала її газотранспортна система, яка транспортує чверть від усього річного споживання газу ЄС, і вартість якої, за його словами, становить близько 20 млрд. доларів. «Газпром», у свою чергу, повинен надати газові родовища, які виробляють 50 мільярдів кубометрів газу на рік на 25 років, а європейські компанії надати необхідні інвестиції, вважає Д.ФІРТАШ.