Окремі автоперевізники області намагаються тиснути на державну владу - голова КОДА Горган

Голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган відкидає звинувачення автоперевізників у «ручному» перерозподілі маршрутів та наголошує, що пікет окремих траспортних підприємств є небажанням працювати в умовах прозорості й рівності всіх учасників ринку, передає прес-служба КОДА.

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За словами Горгана, окремі автоперевізники за допомогою пікетів та громадськості намагаються тиснути на державну владу вимагаючи дати гарантії, того що їх автопідприємства стануть переможцями майбутніх конкурсів.

«Як голова Київської обласної державної адміністрації заявляю, що жодні корупційні схеми не пройдуть. Практика підкилимного розподілу маршрутів залишилася в минулому. Новий Конкурсний комітет буде сформовано з осіб з бездоганною репутацією, із залученням представників міжнародних та антикорупційних громадських організацій. Всі конкурси будуть прозорі і відкриті»,- наголошує Олександр Горган.

Очільник області зазначає, що Київська обласна державна адміністрація відкрита до конструктивної співпраці, готова до пошуку варіантів здешевлення вартості проїзду, в тому числі, впровадження програми відшкодування проїзду пільгових категорій та боротьби з нелегальними перевізниками.

Олександр Горган також повідомив, що в 2017 році відбудеться 178 конкурсів із визначення паревізника на обласних автобусних маршрутах.

«Це будуть конкурси за прозорими, відкритими правилами на яких переможе той, хто запропонує кращі умови перевезення пасажирів. І автоперевізники зрозуміють, що практика «покупки» маршрутів ще до результату Конкурсного комітету не пройде»,- наголосив Горган.

Як відомо, маршрутна мережа Київської області включає у себе 512 автобусних маршрутів загального користування: 169 приміських та 343 міжміських, перевезення на яких здійснює 94 автотраспортні підприємства.