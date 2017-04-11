Від традиційного до сучасного: як у Києві проходить фестиваль писанок (фоторепортаж УНІАН)

У Києві в рамках великодніх святкувань проходить VII Всеукраїнський фестиваль писанок.

Так, як зазначають організатори, на Софійській площі у столиці колекція писанок налічує 374 авторських писанок-мальованок на найрізноманітнішу тематику, інколи досить несподівану.

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Крім того, експонати в рамках фестивалю представлені і на інших локаціях:

- на Володимирському проїзді проходить Великодній ярмарок та Ярмарок садівництва

- на Михайлівській площі розташована зона дитячих розваг, де також зібрані 100 дитячих писанок-мальованок та 111 традиційних писанок-мальованок.

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- в парку "Володимирська гірка" розміщена лаунж-зона, зона майстер-класів, ярмарок живопису, ярмарок хенд-мейду.

Подивитися на писанки авторства відомих майстрів та просто аматорів можна буде до 23 квітня.

Зазначимо, цього року православні християни відзначають Великдень у неділю, 16 квітня. Експерти вже підрахували, що великодній кошик для українців цього року обійдеться в середньому в 377 грн.