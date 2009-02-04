Тимошенко починає «банкрутити» облгази і обленерго

Уряд України планує звернутися до судів з приводу початку процедури банкрутства облгазів і обленерго, які мають заборгованості за поставлений їм газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції.

“Ми вивчаємо сьогодні й завтра ситуацію про заборгованість обленерго перед Енергоринком, облгазів перед НАК “Нафтогазом”, і в найближчі тижні буде подано до судів звернення про початок процедури банкрутства для обленерго й облгазів, які заборгували Енергоринку або НАК “Нафтогазу”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що уряд не терпітиме фактів заборгованості, тимчасом як необхідно наповнювати бюджет і розраховуватися за первинні енергоносії.