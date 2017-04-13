Дніпровська міськрада виділила землю під всеукраїнський реабілітаційний спорткомплекс для людей з інвалідністю

13 квітня, під час 19-ї чергової сесії міськради Дніпра, депутати одноголосно ухвалили рішення про виділення земельної ділянки під будівництво Всеукраїнського реабілітаційно-відновного спортивного комплексу для людей з інвалідністю. Територія площею 101 га знаходиться на житловому масиві Червоний Камінь.

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«Паралімпійському центру в Дніпрі бути!» – прокоментував рішення міський голова Борис Філатов.

У проекті рішення сесії зазначено, що спортивний комплекс зводитимуть у районі вулиці Набережної Заводської.

Реабілітаційний центр матиме два басейни, критий тир, медичний та реабілітаційний комплекси, а також готель та зали для занять усіма видами спорту. Кошти на будівництво виділятимуть із держбюджету. Центром зможуть користуватися всі дніпряни, а також спортсмени з України та міжнародні делегації. Наразі подібної бази в Україні немає – відомий колись на всю країну Національний паралімпійський центр знаходиться в окупованому місті Євпаторія.

«Знаю, що вчора сказали, що виділення землі – це бізнес. Та база тут, саме в Дніпрі, конче необхідна. Адже тут проживає найбільша кількість тренерів, які готують спортсменів, і найбільша кількість лікарів. На спорудження цієї бази претендувала вся країна», – сказав паралімпієць Тарас Дутко, який під час сесійного засідання звернувся до депутатів від імені своїх колег-спортсменів.

Нагадаємо, 7 квітня мер Дніпра Борис Філатов та Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю, президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич підписали меморандум, який передбачає спільну роботу над створенням Всеукраїнського реабілітаційно-відновного спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України. Центр відповідатиме міжнародним стандартам і матиме адаптовану інфраструктуру. Такий комплекс допоможе розвинути паралімпійський рух і сприятиме фізичній реабілітації, зокрема, бійців АТО.