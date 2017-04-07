У Дніпрі створять спортивний комплекс для людей з інвалідністю

7 квітня мер Дніпра Борис Філатов та Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю, президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає створення Всеукраїнського реабілітаційно-відновного спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України. Борис Філатов назвав цю подію історично важливою для Дніпра.

«Це перший крок, після якого буде нарада з керівниками депутатських фракцій і груп, щоб на сесії міськради 12 квітня ухвалити рішення про початок проектування Національного паралімпійського центру в Дніпрі. Для міста та країни це має колосальне значення», – сказав Борис Філатов.

Угода між Дніпровською мерією та Національним комітетом спорту інвалідів України передбачає спільну роботу над створенням унікального реабілітаційно-відновного спортивного комплексу для людей з обмеженими можливостями. Він відповідатиме міжнародним стандартам і матиме адаптовану інфраструктуру. Центр допоможе розвинути паралімпійський рух і сприятиме фізичній реабілітації, зокрема, бійців АТО. Відомий колись на всю країну Національний паралімпійський центр знаходиться у місті Євпаторія, на території анексованого Криму.

Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю, президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич відзначив надзвичайні зусилля Бориса Філатова у боротьбі за право Дніпра звести реабілітаційний центр на своїй території.

«Наразі необхідне створення нової інституції, яка повинна продовжити систему двох міністерств (Міністерства соціальної політики та Міністерства молоді та спорту. – Ред.). Було багато пропозицій від мерів і очільників областей щодо створення нового центру. Після розгляду всіх хочу сказати, що політична воля мера Філатова була такою потужною, що було важко не пристати на його пропозицію», – сказав Валерій Сушкевич.

Наразі відомо, що реабілітаційно-відновний спортивний центр у Дніпрі планують будувати в районі Червоного Каменю. Тут на 30 гектарах зводитимуть реабілітаційний комплекс із двома басейнами, критим тиром і залами для занять усіма видами спорту. Кошти на це виділятимуть з держбюджету. Центром зможуть користуватися всі дніпряни, а також спортсмени з України та міжнародні делегації.