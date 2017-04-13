В анексованому Криму "поліція" назвала обшуки у кримських татар "плановими заходами з виявлення екстремістів"

"Поліція" анексованого Росією Криму спільно з іншими "правоохоронними відомствами" у Бахчисарайському районі проводить "планові заходи, спрямовані на виявлення та затримання осіб, причетних до діяльності забороненої в Росії організації". Про це повідомляє прес-служба "Міністерства внутрішніх справ по Республіці Крим".

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У повідомленні також зазначено, що в ході перевірок проводиться вилучення "літератури екстремістської спрямованості".

Як повідомляв УНІАН раніше, на початку окупації Росією Криму у Генштабі планували операцію, яка могла б змінити хід подій. Про це розповів тодішній заступник НГШ, а нині начальник Генштабу Віктор Муженко.

"1 березня 2014 року ми разом із заступником начальника Головного оперативного управління генералом Віктором Назаровим запропонували варіант реагування на ситуацію в Криму. Тоді я підписав у начальника Генштабу (Куцина - Ред.) низку розпоряджень щодо наших дій", - розповів він.