У Генштабі розповіли, як при захопленні Криму планували операцію з вигнання "зелених чоловічків"

На початку окупації Росією Криму у Генштабі планували операцію, яка могла б змінити хід подій. Про це розповів тодішній заступник НГШ, а нині начальник Генштабу Віктор Муженко в інтерв'ю "Українській правді".

"1 березня 2014 року ми разом із заступником начальника Головного оперативного управління генералом Віктором Назаровим запропонували варіант реагування на ситуацію в Криму. Тоді я підписав у начальника Генштабу (Куцина - Ред.) низку розпоряджень щодо наших дій", - розповів він.

За задумом передбачалося провести десантну операцію: висадитись на півострові й захопити аеродроми в АР Крим, посилити там наші угруповання та провести певні дії, які б не дозволили російським військовим просунутися відповідними напрямками.

Планувалося перехопити вузький перешийок між самим Кримом та Керченським півостровом силами підрозділів 95-ї бригади.

Передбачалося посилити це ж угруповання 1-м батальйоном морської піхоти, який розміщувався в Феодосії, і перевести туди ж 501-й батальйон, який тоді дислокувався в Керчі. Підрозділи 95 ОАеМБр передбачалося перекинути літаками на аеродром Кіровський.

"Ми планували також завести техніку. Через Арабатську стрілку мала зайти техніка 95-ї бригади і вийти в район Феодосії", - зазначив він.

За словами Муженка, росіяни нарощували свої сили від Севастополя до Керчі. На той час частина підрозділів нашої 36-ї бригади берегової оборони вже вийшли під Сімферополь на Ангарський полігон. Туди ми планували перекинути два батальйони: танковий механізований мав перекрити напрямок по автостраді Севастополь-Сімферополь, а гірсько-піхотний батальйон мав перекрити трасу Ялта-Сімферополь як раз на Ангарському перевалі.

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"Таким чином ми повністю заблоковували б доступ російських підрозділів до степового Криму. Це був шанс, ми вважали. Бо всі військові об'єкти на південному узбережжі були вже заблоковані військовими РФ", - зазначив він.

Він нагадав, що у цей же день, 1 березня ввечері, відбувалося засідання РНБО, на яке поїхали начальник Генерального штабу та виконувач обов'язків міністра оборони.

"А ми в одному з приміщень Головного оперативного управління готували реалізацію нашого задуму. Вже було віддано відповідне розпорядження командувачу Повітряних сил на забезпечення перельотів і авіаційної підтримки", - зазначив він.

За його словами, пізно ввечері після 22 години з наради повернулися міністр оборони та НГШ (Ігор Тенюх та Михайло Куцин – Ред.).

"Мене та ще кількох генералів у приймальні перед своїм кабінетом зібрав тодішній перший заступник начальника Генштабу генерал-полковник Воробйов, і каже: "Всім все стій". Я кажу: "Як може бути "стій", якщо ми вже підняли літаки, і вони в повітрі прямують на аеродроми для загрузки десанту?" Він запитав: "На підставі чого такі дії?" Я кажу: "На підставі розпорядження, яке я підписав у начальника Генерального штабу", - розповів Муженко.

"Я пішов до начальника Генштабу, питаю: "Дії розпочалися, літаки в повітрі, десантні підрозділи перебувають на аеродромах. Що далі?" Він питає: "Що відбувається?" Я відповідаю: "Як?! На підставі ваших розпоряджень проводяться відповідні дії". Він каже: "Я таких розпоряджень не підписував…", - наводить розмову Муженко.

"Ці розпорядження, підписані рукою начальника Генштабу генерала Михайла Куцина і досі є – вони зберігаються у цій теці з відповідним грифом "таємно". (Муженко показує на товсту папку з документами, яка лежала на столі – Ред.)… Чому так сталося? Я не знаю. Можливо,на засіданні РНБО було прийняте відповідне рішення. Якщо немає політичного рішення, військові такі рішення не приймають", - зазначив він.

"Якби ми виконали ці заходи, які були сплановані, у нас був шанс тримати під контролем степовий Крим. Це не давало б можливості провести кримський, як вони називають, "референдум". А як далі розвивалися б події, то зараз дуже важко передбачити... Але був шанс. Наступного дня Росія відправила на Крим 8-9 транспортних літаків типу Іл-76 і до 12 вертольотів над Кримом", - додав Муженко.

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У свою чергу тодішній голова ВР та в.о. президента Олександр Турчинов на питання УП, чи лунала пропозиція про таку операцію й чому від неї відмовились, відповів: "Жодних окремих пропозицій щодо степового, гірського Криму або інших операцій на півострові від Генштабу я не отримував. Усі офіційні пропозиції військового керівництва щодо застосування військ ідуть через таємний документообіг і чітко фіксуються, тому будь-які слова можна завжди перевірити".