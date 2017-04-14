МЗС висловило протест у зв’язку із незаконними затриманнями громадян України в окупованому Криму

В Україні обурені постійним нарощуванням російською окупаційною владою практики політичних репресій і переслідувань щодо етнічних спільнот, зокрема кримських татар, на тимчасово окупованій території АР Крим.

Як йдеться в коментарі МЗС, 13 квітня в Бахчисараї представниками репресивних органів за надуманими підставами затримано вісім громадян України кримськотатарського походження, у тому числі із застосуванням сили.

Читайте такожВ анексованому Криму "поліція" назвала обшуки у кримських татар "плановими заходами з виявлення екстремістів"

Двом українським громадянам – Сейдамету Мустафаєву і Мідату Муждабаєву, житло яких було піддано обшуку, інкримінується стаття 20.3 КоАП РФ (пропаганда або публічна демонстрація атрибутики або символіки екстремістських організацій). Ще шістьох громадян, які стали свідками незаконних обшуків, звинувачують згідно зі статтею 20.2 КоАП РФ (порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування).

«Розцінюємо такі дії як елементи посилення політики залякування, яку російська окупаційна влада послідовно проводить з метою знищення інакомислення і опозиції незаконній окупації. МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговими фактами порушення прав людини і вимагає від російської сторони негайно звільнити затриманих. Закликаємо іноземних партнерів посилити тиск на Російську Федерацію з метою припинення політичних переслідувань й інших порушень прав людини в окупованому Криму, - йдеться в коментарі МЗС.

Як повідомляв УНІАН, вранці голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв у Facebook написав, що в Бахчисараї російські силовики проводили обшуки в будинках кримських татар, деяких з них побили палицями.

Окупанти в Криму заявили, що обшуки і затримання кримських татар у Бахчисараї є «плановими заходами», які спрямовані на виявлення осіб, причетних до діяльності забороненої в РФ організації.