Радіус небезпечної зони в Балаклії зменшено з 10-ти кілометрів до 150 метрів – Зубко

Радіус небезпечної зони у місті Балаклія на Харківщині зменшено з 10-ти кілометрів до 150 метрів.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує прес-служба Мінрегіону.

«До 17 травня плануємо завершити всі роботи з очищення території. Землі за актом передані місцевому самоврядуванню і аграрні підприємства приступили до сільськогосподарських польових робіт. Найголовніше, що ми забезпечили безпеку людей, підлітків та дітей. Ситуація у Балаклії - один з прикладів злагодженої роботи органів влади і служб всіх рівнів у надзвичайних ситуаціях та в умовах загроз», - заявив Зубко.

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Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії внаслідок пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула жінка, ще кілька людей отримали поранення.

За даними ДСНС, станом на 13 квітня у Балаклії та прилеглих населених пунктах у ході очищення території вилучено понад 26 тис. боєприпасів.