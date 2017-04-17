В аеропорту Борисполя затримали російського шахрая, якого розшукував Інтерпол
Росіянин перебував у міжнародному розшуку з метою подальшої екстрадиції в РФ.
В аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали вчора громадянина Росії, якого розшукував Інтерпол.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
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«Росіянина, який прилетів авіарейсом «Стамбул-Київ», розшукували правоохоронні органи РФ з 2016 року. 40-річний громадянин Росії перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Російської Федерації для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 3,4 ст. 159 КК РФ – шахрайство», - йдеться в повідомленні.
Затриманого шахрая передали взаємодіючим підрозділам, зазначили у прикордонній службі.
Яку повідомляв УНІАН раніше, у НАБУ заявили, що передали в ГПУ документи для екстрадиції матері нардепа Олександра Онищенка - Інеси Кадирової, яка, за версією слідства – співорганізатора так званої «газової схеми», внаслідок якої інтересам держави завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.