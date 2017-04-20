На Харківщині відновлять електропостачання до кінця дня – ХОДА

Електропостачання у знеструмлених населених пунктах Харківської області планують повністю відновити до кінця дня.

Про це повідомив заступник голови ХОДА Євген Шахненко 20 квітня під час всеукраїнської селекторної наради, присвяченої ліквідації наслідків стихії, повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації.

Нарада пройшла під керівництвом Віце-прем'єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка.

За інформацією Євгена Шахненка, озвученою в ході засідання, в результаті негоди в Харківській області повністю знеструмлено майже 100 населених пунктів та 70 - частково. Обриви на лініях електропередачі тривали аж до 14 годин 19 квітня.

Читайте такожКвіти перетворились на льодові брили: Дніпро оговтується від нічних морозів (відео)

«Обласним штабом з ліквідації наслідків стихії була організована робота бригад «Харківобленерго». Ми посилили бригади технікою, пальним. Допомогу також надали підрозділу ДСНС, дорожні служби, - розповів заступник голови ХОДА. - В результаті, станом на 10:00 20 квітня, повністю знеструмленими залишаються 42 населених пункти, 34 - частково».

Сильніше інших районів області постраждали Зміївської та Зачепилівський, де сталися обвали щогл високовольтних ліній електропередачі.

«Ми докладаємо всі зусилля для того, щоб до кінця дня повністю відновити електропостачання у всіх населених пунктах області, - підкреслив Євген Шахненко. - Матеріально-технічними ресурсами ми забезпечені у повному обсязі».

За прогнозами синоптиків, найближчими днями погодні умови будуть залишатися несприятливими. 21 квітня в області очікуються опади у вигляді мокрого снігу і дощу, сильний вітер – 15 - 20 м/с.

Але, враховуючи те, що температура прогнозується плюсова, налипання снігу і обривів на лініях електропередачі не буде, відзначають фахівці.