На Кіровоградщині 6 офіційних мільйонерів

У Кіровоградській області кількість мільйонерів, які задекларували свої доходи в Державній податковій адміністрації, торік збільшилася удвічі – з 3 до 6 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови ДПА в Кіровоградській області Олександр ПІДЛІСНИЙ.

За його словами, сума сплаченого податку з доходів лише цих шести фізичних осіб в 2008 році становила більше 2 млн. грн.

Також О.ПІДЛІСНИЙ відзначив, що починаючи з 2005 року, кількість поданих громадянами декларацій на Кіровоградщині зросла з 20,5 тис. до майже 29 тис. Відповідно, сума податку з доходів фізичних осіб за вказаний період збільшилась на 6 млн. грн. (з 1,4 млн. грн. до 7,4 млн. грн.)

«Найбільші суми, що декларуються громадянами, отримані від інвестиційних прибутків. Переважно це публічні люди, які сумлінно сплачують податки. Але минулого року податкова адміністрація застосувала 170 адміністративних штрафів до громадян, які приховували свої доходи», - зазначив О.ПІДЛІСНИЙ.