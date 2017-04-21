"Гетто" для неукраїномовних: з'явилося аудіо скандальної заяви Скрипки

У мережі з'явився аудіозапис скандальної заяви музиканта Олега Скрипки про українську та людей, які неспроможні її вивчити. Він опублікований на сайті Радіо Сковорода.

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"Низький IQ, люди-дебіли. Якщо вони дебіли, тоді хай вони пройдуть комісію, що в них низький IQ, й ми звільнимо їх від складного обов'язку вивчити державну мову. Вони просто не здібні. Тоді зробити гетто... й допомагати їм як волонтери. Ми будемо допомагати цим дебілам і співати їм "Владимирский централ"... Ці дебіли володіють нашою державою", - сказав музикант.

Частину аудіо зі словами про "гетто" на своїй сторінці у Facebook опублікував колишній креативний продюсер каналу "112 Україна" Віктор Зубрицький.

Як повідомляв УНІАН, український музикант Олег Скрипка прокоментував скандал довкола його інтерв’ю напередодні, де він заявив про те, що потрібно створити "гетто" для тих, хто нездатен вивчити українську мову.

Він заявив, що "жонглери" словами і змістові "патологоанатоми" висмикнули і препарували слово "гетто". Насправді, за словами Скрипки, саме росіяни створили привілейовані умови для розвитку своєї мови.

"Я пропоную допомагати російськомовним українцям, надаючи їм освітню підтримку. У той час, коли законодавство сусідньої держави навіть не дає можливості перетнути російський кордон без сертифікату про знання російської", - наголосив музикант.