Новий план порятунку банків оприлюднять у США

Новий план порятунку банків оприлюднять сьогодні в Сполучених Штатах.

Звалювати фінансову систему тільки на свої плечі нова американська адміністрація не збирається. Держава залучатиме до цього процесу і приватних інвесторів. За даними Wall Street Journal, одним з чотирьох основних компонентів плану Гайтнера є викуп неліквідних активів. Цей інструмент ще називають придбання «поганих боргів», які зависли на балансі у банку. При використанні правильних держгарантій і адекватних форм кредитування, значні об`єми приватного капіталу можуть бути залучені, зазначає глава Мінфіну США. Розроблені його командою міри також включають проведення банківських перевірок і посилення умов виділення грошей. Ще один елемент плану порятунку - розширення програми стимулювання споживчого кредитування. Тімоті Гайтнер поки не збирається просити у Конгресу додаткові кошти, передає Лента.ру. Більше половини з виділених раніше семисот мільярдів доларів ще не освоєні.

Виступ Гайтнера перенесли з понеділка на вівторок через те, що Сенат ніяк не міг закінчити з обговоренням плану Обами щодо стимулювання всієї економіки США, відзначає Эхо Москвы.