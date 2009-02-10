Джордж Сорос запропонував свій варіант антикризової політики

Свій варіант антикризової політики запропонував відомий фінансист Джордж Сорос.

Для боротьби зі світовою кризою він пропонує створити нові гроші.

Периферійні країни, які найбільше постраждали від кризи потребують постійної фінансової допомоги. Але ті 200 мільярдів доларів, які має в своєму розпорядженні МВФ, не врятують ці держави, пише Джордж Сорос у статті, переклад якої публікує видання «Ведомости». В цьому випадку, «просте рішення – створити гроші», вважає фінансист і нагадує, що існує механізм спеціальних прав запозичення. Похідна грошова одиниця була створена ще 40 років тому і використовується міжнародним валютним фондом для міждержавних розрахунків. Все що потрібно, для активації цього механізму – так це його схвалення більшістю членів МВФ. У минулому, противником цього завжди були США. Цільове використання цих коштів контролюватимуть міжнародні інститути, продовжує Сорос. Для створення нових грошей, пропонує він, свої ліміти повинні пожертвувати багаті країни.

Джордж Сорос упевнений, що безкорисливий вчинок розвинених країн насправді послужить їх інтересам. Якщо застосування нових грошей одержить широкий розмах, то це простимулює світову економіку і підтримає експортні ринки.

Эхо Москвы