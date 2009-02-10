Тадж-Махал почав руйнуватися

Одна з найвідоміших у світі визначних пам`яток - пам`ятник Тадж-Махал - у небезпеці. Нещодавно на його стінах з`явилися тріщини, передає РІА “Новости”.

Мавзолею вже понад 300 років. Його було зведено за наказом імператора Шах-Джахана на згадку про улюблену дружину.

Учені вважають, що руйнування відбувається через обміління річки Ямуна, яка протікає біля мавзолею. Зникнення річки може привести до зміни структури грунтів та осідання всього комплексу будівель.

Щодня Тадж-Махал відвідують десятки тисяч людей. Якщо надалі не вдасться запобігти появі тріщин, мавзолею загрожує руйнування.