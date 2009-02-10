Кошти, сплачені киянами за ЖКП, застрягли в банку

Київська міська державна адміністрація вимагає від акціонерного комерційного банку «Київ» перерахувати комунальному підприємству «Головний інформаційно-обчислювальний центр» кошти, сплачені киянами за комунальні послуги через філії банку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної міськдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, мешканці Києва, які оплатили у січні та лютому 2009 року рахунки за житлово-комунальні послуги у АКБ «Київ» та його відділеннях, стали заручниками незадовільного фінансового стану банку, адже сплачені кошти не надійшли на розподільчий рахунок КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» і, відповідно, - на рахунки житлових організацій та організацій-постачальників комунальних послуг.

За інформацією КМДА, станом на 9 лютого 13 тис. 662 мешканці сплатили рахунки за житлово-комунальні послуги на загальну суму 3 млн. 548 тис. 393,57 грн.

При цьому, за даними КМДА, банк «Київ» продовжує приймати платежі від населення за житлово-комунальні послуги та не відправляти кошти за призначенням.

На письмові звернення КП «ГІОЦ» відповідь отримана лише від Подільської філії АКБ «Київ». Оболонська філія АКБ «Київ», яка має найбільшу заборгованість з перерахування коштів, письмової відповіді щодо затримки перерахування коштів не надала.

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запевнив киян, що столична влада докладе всіх зусиль для захисту прав потерпілих мешканців столиці.

За його словами, киянам, які сплатили за послуги ЖКГ через філії банку «Київ», не потрібно платити повторно. Необхідно зберегти наявні документи про те, що оплата була здійснена у філіях і відділеннях АКБ «Київ».

«Столична влада вже сьогодні готує документи для колективного звернення до суду. Ми змусимо нечесних банкірів повернути гроші і спрямувати їх на рахунки постачальників житлово-комунальних послуг. Я особисто буду контролювати це питання», – запевнив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Столичний мер також закликав громадян бути пильними і рекомендував сплачувати за житлово-комунальні послуги тільки в надійних організаціях, наприклад, через каси державного «Ощадбанку» або у відділеннях «Укрпошти».

За даними прес-служби КМДА, рішення про створення АБ «Київщина», засвідчене установчою угодою від 25 листопада 1992 року, а 19 травня 1993 року АКБ «Київщина» був зареєстрований Національним банком України як акціонерне товариство відкритого типу. Невдовзі за рішенням загальних зборів АКБ «Київщина» перейменований в АКБ «Київ», якому перейшли всі права та зобов`язання попередника (зміну назви зареєстровано 7 грудня 1995 р.).

Станом на 1 січня 2008 року в структурі активів консолідованого балансу найбільшу частку складає кредитний портфель – 64,6%, основні засоби і нематеріальні активи – 19,4%, кошти в інших банках становлять 6,5%, цінні папери – 4,1%, кошти в НБУ та готівкові кошти – 3,4%, інші активи – 2,0%.

У структурі пасивів найбільшу частку складають кошти фізичних осіб – 43,2%, кошти юридичних осіб – 30,3%, кошти інших банків становлять 7,3%, капітал – 15,5%, інші пасиви – 3,7%.

Співвласником банку є Микола МАРЧЕНКО – депутат Київради минулого скликання.